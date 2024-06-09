Milli Takım’a 2024 için özel şarkı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takımımız için özel bir şarkı hazırlandı. Milyonların severek dinlediği Sefo, aylarca üzerinde çalışarak yeni müzik melodileri ile hazırladığı besteye cesaret, başarı ve inanç temalı sözler yazarak "Türkiye'm" isimli özel bir şarkı hazırladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Milliler için hiç bir ücret almadan özel bir şarkı yapan ve federasyon adına tescil ettiren Sefo'ya teşekkürlerini ileterek isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması verdi.

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