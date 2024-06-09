Galatasaray Arjantinli yıldız Joaquin Correa için girişimlere başladı

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Hücuma takviye yapacak olan Cimbom, Joaquin Correa için girişimlere başladı.

BURUK ÇOK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı kurmayların, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Inter ile de temaslara başladığı öğrenildi. Bonservisi Serie A devinde bulunan Tangocu, geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak oynamıştı. Inter ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 6 milyon Euro market değeri biçiliyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ

Correa, forvet arkası, sol açık ve ihtiyaca yönelik olarak da santrforda görev alabiliyor. Futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği ve bizzat istediği öğrenildi.

1.88 boyundaki futbolcu, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 380 maça çıkarken, 64 gol attı ve 40 da asist yaptı. Üst düzey bir tekniğe sahip olan Tangocu, daha önce Lazio, Sevilla ve Sampdoria'nın başarısı için de ter döktü. 2018 yılında 38 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan oyuncu da Avrupa'da kariyerine devam etmeyi hedefliyor.