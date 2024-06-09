Can Uzun: Hayal kırıklığına uğradım

A Milli Takım'ın 26 kişilik son kadrosuna kalamayan Nürnberg forması giyen Can Uzun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayal kırıklığına uğradığını belirtti. 18 yaşındaki yıldız oyuncu, "Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu benim hedefim. Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça; Ne mutlu Türk'üm diyene!" diye konuştu.

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