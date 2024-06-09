Batshuayi’ye Wolves kancası

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren ve Sarı-Lacivertliler'in sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız forvete İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öne sürüldü.

Ada ekibinin kısa süre içerisinde tecrübeli yıldızın menajeri ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 mücadele görev alan 30 yaşındaki forvet bu süreçte 24 gol atarken takım arkadışlarına 3 de gol pası verdi. 8,5 milyon Euro değer biçilen yıldız ismin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu. Fenerbahçe kariyerinde 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu süreçte takımına 44 gol, 5 asistlik katkı sağladı.