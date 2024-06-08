Selen Görgüzel ev sahibiyle bir türlü anlaşamıyor

Selen Görgüzel, iki yıl önce Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra yeni bir eve taşındı. Ortaköy'de lüks bir siteye taşınan Görgüzel, kızı İlknaz Bektaş ile bu evde yaşamaya başladı. Şarkıcı, eve taşındıktan altı ay sonra ev sahibinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını söyledi. Gece yarısı evine polis gönderildiğini de söyleyen Görgüzel, ev sahibinden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

HER YOLU DENEDİLER!

Sosyal medya hesabından sabahın erken saatlerinde isyan eden Görgüzel şunları söyledi: "Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip arabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum."

GERİLİM SÜRÜYOR!

Sözlerine devam eden ünlü isim, "Kızımla yaşadığım kirasını günü gününe senelik ödediğim evde yüzde 25 artışı kabul etmedikleri için evden caydırıcı hamlelerle kaçırmaya çalışan ev sahiplerimden şikayetçiyim. Bu eve taşınalı sadece iki sene oldu. Taşındıktan 6 ay sonra 'çık' demeye başlayan ev sahiplerimiz hakkında acilen gereğinin yapılmasını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı