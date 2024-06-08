PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Selen Görgüzel ev sahibiyle bir türlü anlaşamıyor

Selen Görgüzel, kirasını ödediği halde ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini söyleyerek isyan etti: Elektriğimi, doğalgazımı kesti. O da yetmedi polis gönderdi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Selen Görgüzel ev sahibiyle bir türlü anlaşamıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Selen Görgüzel, iki yıl önce Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra yeni bir eve taşındı. Ortaköy'de lüks bir siteye taşınan Görgüzel, kızı İlknaz Bektaş ile bu evde yaşamaya başladı. Şarkıcı, eve taşındıktan altı ay sonra ev sahibinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını söyledi. Gece yarısı evine polis gönderildiğini de söyleyen Görgüzel, ev sahibinden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

HER YOLU DENEDİLER!
Sosyal medya hesabından sabahın erken saatlerinde isyan eden Görgüzel şunları söyledi: "Bu saatte üst katta oturan ev sahibim gürültü yaptığımı iddia ederek uyurken evime polis gönderdi. Haber vermeden elektriğimi, doğalgazımı kestirip arabamın yerine arabasını koyup hakkımda saçma sapan haberler ve telefonlarla verdikleri rahatsızlık yetmemiş gibi! Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum."

GERİLİM SÜRÜYOR!
Sözlerine devam eden ünlü isim, "Kızımla yaşadığım kirasını günü gününe senelik ödediğim evde yüzde 25 artışı kabul etmedikleri için evden caydırıcı hamlelerle kaçırmaya çalışan ev sahiplerimden şikayetçiyim. Bu eve taşınalı sadece iki sene oldu. Taşındıktan 6 ay sonra 'çık' demeye başlayan ev sahiplerimiz hakkında acilen gereğinin yapılmasını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
Yatırım değil kabus oldu! Meta’ya davalar yolda
Türk Telekom
Yüksek tazminat imkanı: Ödemeyi artırmak için ne zaman ayrılmak gerek? Kıdem hesabına neler, nasıl katılabilir?
Somer Sivrioğlu’ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplanıyor
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail’i ’çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren’ ülkelerin olduğu kara listeye aldı
Başkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti
Ana gündem yeni anayasa! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin şifreleri: Bu sıradan bir görüşme değil
Türkiye’nin ayak izi genişliyor: Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa’da Ankara rüzgarı! AB’den dikkat çeken rapor: Yapıcı ortaklık şart
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
SON DAKİKA