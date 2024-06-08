En-Nesyri sürprizi: Fenerbahçe, Fasla golcü için harekete geçti

Fenerbahçe'de Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi sonrasında yıldız oyuncularla görüşmeler iyice sıklaştı. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki bir başka golcünün ise Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olduğu öğrenildi. İspanyol ekibiyle sözleşmesini uzatmayan 27 yaşındaki Faslı golcünün menajeri ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun görüştüğü ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. En-Nesyri'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olduğu için transfer 10 milyon Euro'nun altına bir rakama bitebilir.

196 MAÇTA 73 GOL ATTI

Yıldız golcünün Transfermarkt değeri 20 milyon Euro. Faslı golcü, santrfor bölgesi dışında kanatlarda görev yapabiliyor. Sevilla'da 196 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri 73 gol atarken 7 de asist yaptı. Geride kalan sezonda 41 karşılaşmada boy gösteren En-Nesyri 41 maçta forma giyerken 20 gol, 3 assist üretti. Faslı yıldız için şimdiye kadar 26 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. En-Nesyri, 2020 yılında Leganes'ten Sevilla'ya 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TOTTENHAM DA ONUN PEŞİNDE

Sevilla ile sözleşmesinin son senesine giren En Nesyri'ye çok sayıda kulüp talip. Ancak bu kulüpler içinde en ciddisinin Tottenham olduğu belirtiliyor.



20 MİLYON EURO

2021 yılında 40 milyon Euro değeri olan En-Nesyri'nin şimdiki piyasa değeri ise 20 milyon Euro.