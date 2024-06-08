250 milyonluk imza: Okan Buruk yeni sözleşme ile birlikte tarihi bir zam aldı

Galatasaray, son 2 sezonda takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk'un kontratını 2 yıl süreyle uzattı. Maaşı 1 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'a çıkan Buruk, düzenlenen imza töreninde 5. yıldız ve transfer mesajları verdi.

KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM

Başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ve Avrupa'dan herhangi bir takımla görüşmediğini ifade eden Buruk, "Burada olmak benim için çok büyük gurur. Galatasaray dışında Avrupa'dan kimseyle görüşmedim. İmzamız hep ömürlük. Hedefimiz büyük; ligde yine şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefliyoruz. Hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı takabilmek. Bu bizim için çok büyük motivasyon olacak" ifadelerini kullandı.

EN İYİ İSİMLERİ ALACAĞIZ

Transfer konusunda da net mesajlar veren Galatasaray'ın teknik patronu, "Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok önemli transferler yapacağız. Sağ bek acil alınacak. Orta sahaya alacağız. Hücuma destek olacak oyuncular düşünüyoruz. Taraftarlarımız mutlu olacak. Hepsi rahat olsun. İlkay Gündoğan'ı herkes ister ama 1 sene daha takımında kalacak. Sacha Boey'un da dönüşü gibi bir gündemimiz yok" açıklamasını yaptı.



KUPA İLE GÖSTERİ

İmza töreninde Galatasaray'ın yakın zamanda kazandığı kupalar da sergilendi. Özbek ve Okan Buruk, kupayla birlikte poz verdi



BATSHUAYI GÜNDEMDE YOK

Michy Batshuayi'nin transferi hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "3-4 oyuncu alacağız gibi görünüyor. Birçok isim yazılıyor. Elbette görüştüğümüz isimler var. Ama Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı" açıklamasında bulundu.



MOURINHO'DA PAYIM YOKTU!

Basın mensuplarından gelen, 'Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de göreve gelmesinde sizin de payınızın olduğunu düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruya Okan Buruk'tan esprili bir yanıt geldi. Buruk, "Ben yoktum o görüşmelerde. O yüzden de payım yok" dedi. O esnada da Başkan Dursun Özbek devreye girirken, "Bence hocamızın büyük payı var" yorumunu yaptı.



TUTUNACAK DAL HEP VARDIR

İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "2000 havasını yakaladık. Okan Buruk hocamız boş sözleşmeye imza attı. Biz gerekeni yapacağız. Gelecek sezon da şampiyon olacağız ve 5. yıldızı takacağız" dedi. İstifa eden Erden Timur hakkında ise Özbek, "Galatasaray 500 yıllık bir çınardır. Tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Erden Timur'un bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım. Ben de ona kırgın değilim" şeklinde konuştu.