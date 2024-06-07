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Moda derbisi

Mourinho ile Van Bronckhorst, şıklıkta da yarışacak. Moda tutkunu iki teknik adam, bu alandaki rekabet seviyesini de en yukarıya taşıyacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Moda derbisi

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Beşiktaş'ta ise Giovanni van Bronckhorst'un göreve getirilmesiyle birlikte Süper Lig'de yeni sezonda rekabet üst düzeye çıkacak. İki ekibin teknik direktörü, aynı zamanda şıklıkta da birbirleriyle yarış halinde olacak. 49 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst'un özellikle gençlik döneminde modaya büyük önem verdiği biliniyor. Hollandalı çalıştırıcı, aynı zamanda Blue Rivet Jeans markasının da yatırımcılarından biri durumunda. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Mourinho'nun kıyafet sponsorluğunu ise Zegna yapıyor. Zegna, İspanyol devi Real Madrid'in de sponsorlarından biri olarak biliniyor.

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