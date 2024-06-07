İlk raunt Fenerbahçe’nin

Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın başından sonuna kadar skor üstünlüğünü elinde tutan Sarı-Lacivertliler, ilk üç periyodu 22-16, 51-36 ve 71- 51'lik üstünlükle geçti. Son çeyrekte Anadolu Efes bir atak yapsa da Fenerbahçe Beko maçı 85-74 kazanmayı bildi. Fenerbahçe'de Nigel Hayes 28 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu. Dyshawn Pierre 16, Biberoviç 10 sayıyla galibiyette rol aldı. Efes'te ise Ercan Osmani 18, Oturu ve Larkin'in 16'şar sayıları yenilgiyi önleyemedi. İkinci maç yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

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