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Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu çözüldü! 6 ay rötarla Bronckhorst

Kara Kartal’da yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst oldu. Siyah-Beyazlılar, Hollandalı teknik adamla 6 ay rötarın ardından 2+1 yıllığına el sıkıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
Beşiktaş’ta teknik direktör sorunu çözüldü! 6 ay rötarla Bronckhorst

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör dün 19.03'te açıklandı. Kartal, yaklaşık 6 ay önce görüştüğü Giovanni van Bronckhorst ile her konuda anlaştı. 49 yaşındaki teknik adam ile 2+1 yıllığına el sıkışıldığı duyuruldu. Ayrıca Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı bildirildi.

2011'de Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Beşiktaş'ın yeni hocası, 2015'te aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükseldi. Kariyerinde 1 kez Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşayan Bronckhorst, son olarak Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşıma başarısı gösterdi.

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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
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