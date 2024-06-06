Barış Alper’e çizme kancası

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da forma giyen futbolculara Avrupa kulüpleri yakından ilgi gösteriyor. Sarı-Kırmızılı takımın yerli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'a da İtalya'dan yeni bir talip çıktığı öne sürüldü.

BOLOGNA DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; son iki sezondur Cimbom'a büyük katkı sağlayan Yılmaz'a Lazio'dan sonra Bologna da talip oldu. Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden İtalyan ekibinin, iddialı bir kadro kurmak istediği ve bu doğrultuda Barış Alper'i renklerine bağlamayı düşündüğü ifade edildi. Bologna'nın, İtalya-Türkiye maçında da canlı takip ettiği futbolcu için resmi bir transfer teklifi hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

19 GOLE KATKI YAPTI

Geride bıraktığımız sezon G.Saray'da 55 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 7 gol, 12 asist üretti. Galatasaray ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan futbolcuya, en güncel verilere göre; 17 milyon Euro market değeri biçiliyor.

İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ

Sağ açık, sol açık ve santrforda oynayabilen Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon kale, stoper ve orta saha dışında her mevkide görev yaptı.