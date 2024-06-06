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Barış Alper'e çizme kancası

İtalyanlar, Barış Alper Yılmaz’a Bologna’nın talip olduğunu iddia etti. Lazio’nun da listesinde bulunan Yılmaz için Serie A ekibinin resmi teklif hazırlığında olduğu belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
Barış Alper’e çizme kancası

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da forma giyen futbolculara Avrupa kulüpleri yakından ilgi gösteriyor. Sarı-Kırmızılı takımın yerli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'a da İtalya'dan yeni bir talip çıktığı öne sürüldü.

BOLOGNA DEVREDE
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; son iki sezondur Cimbom'a büyük katkı sağlayan Yılmaz'a Lazio'dan sonra Bologna da talip oldu. Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden İtalyan ekibinin, iddialı bir kadro kurmak istediği ve bu doğrultuda Barış Alper'i renklerine bağlamayı düşündüğü ifade edildi. Bologna'nın, İtalya-Türkiye maçında da canlı takip ettiği futbolcu için resmi bir transfer teklifi hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

19 GOLE KATKI YAPTI
Geride bıraktığımız sezon G.Saray'da 55 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 7 gol, 12 asist üretti. Galatasaray ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan futbolcuya, en güncel verilere göre; 17 milyon Euro market değeri biçiliyor.

İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ
Sağ açık, sol açık ve santrforda oynayabilen Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon kale, stoper ve orta saha dışında her mevkide görev yaptı.

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