Yapacak çok işimiz var

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TFF Genel Kurulu'nda başkan aday olacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi. Üstündağ, "İsmim çok çıktı, çok konuşuldu. Ben voleybola hizmete devam ediyorum. Şahsıma sorulan her soruda bunu söylüyorum. Önümüzde bir olimpiyat varken, önemli turnuvalar varken... Burada yapacağımız daha çok iş var diye düşünüyorum" dedi. Üstündağ, "Futbolda da başarılar diliyorum. Çok kısa bir süre sonra EURO 2024 Orada da çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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