İrfan ve Osayi’nin menajerleri bekliyor

Fenerbahçe'de sözleşmelerinin bitimine 1 yıl kalan İrfan Can Kahveci ile Osayi-Samuel'in menajerleri, başkanlık seçimini bekliyor. İki oyuncunun temsilcisi, yeni başkanın belli olmasının ardından kulübün kapısını çalacak. İki futbolcuya da Avrupa'dan ciddi tekliflerin olduğu ve oyuncuların 1 yıllık kontratlarının kalması nedeniyle cüzi bir bedelle transfer etmek istediği ifade ediliyor. İrfan Can Kahveci geçen sezon 46 maçta 18 gol, 12 asistle kariyerinin en iyi sezonunu yaşamıştı. Osayi ise 39 maça çıkarken 4 gol, 6 asistle takımına katkı sağlamıştı. İki isimle ilgili son kararı Mourinho verecek.

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