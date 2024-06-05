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Icardi de yolları ayıracak!

İtalyan gazeteci Di Marzio, Erden Timur sonrasında Icardi’nin de Galatasaray ile yollarını ayıracağını belirtti. Galatasaray taraftarı İtalyan gazeteciye isyan etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Icardi de yolları ayıracak!

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Erden Timur'un ayrılık kararı sonrası Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Timur'un ayrılık kararı sonrası Mauro Icardi de Galatasaray ile yollarını ayırma ihtimalini düşünmeye başladı. Haberde Icardi'yi Galatasaray'a gelmeye ikna eden detayın Erden Timur'un projesi olduğu hatırlatıldı.

Hatta İcardi'nin Erden Timur'a verdiği ikinci şampiyonluk sözünü tutmak adına Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddettiği vurgulandı. Galatasaray taraftarları, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda Di Marzio'nun paylaştığı habere isyan etti. Hatta daha ileri giderek bu haberleri Fenerbahçeliler'in yaptırdığını iddia ettiler.

SONSUZ TEŞEKKÜRLER
Icardi, Erden Timur için,"Asla yalnız değildin, hiç yalnız yürümedin. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."

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