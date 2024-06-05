Gedson Suudiler’in radarında

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Henüz ismi açıklanmayan 2 Suudi ekibinin yıldız futbolcuya talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri öğrenildi. Beşiktaş'ın ise Benfica ile yapılan anlaşma gereği yıldız futbolcudan kazanacağı bonservis ücretinin yarısını Portekiz ekibine vermesinden dolayı Gedson'u ancak yüksek bir bonservis karşılığı satmaya sıcak baktığı belirlendi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 45 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha 3 gol, 6 asistle oynadı. Gedson'un kontratı 2027 yılında sona erecek.

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