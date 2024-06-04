Sterling iddiası

10 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Chelsea'den transfer yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler'in Chelsea'nin kanat forveti Raheem Sterling'i renklerine bağlamak istediği ve görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Ada'dan gelen son haberlere göre; 29 yaşındaki futbolcunun da düzenli olarak oynamayı hedeflediği bir kulübe sıcak baktığı hatırlatıldı. Sterling'in Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Daha önce Liverpool'da da oynayan Sterling, geride bıraktığımız sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıktı ve 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.