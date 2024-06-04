PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sterling iddiası

F.Bahçe kulisleri şok bir iddiayla çalkalandı. Kanarya’nın Chelsea’den Raheem Sterling’i istediği yazıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Sterling iddiası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

10 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Chelsea'den transfer yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler'in Chelsea'nin kanat forveti Raheem Sterling'i renklerine bağlamak istediği ve görüşmelerin başladığı iddia edildi.

Ada'dan gelen son haberlere göre; 29 yaşındaki futbolcunun da düzenli olarak oynamayı hedeflediği bir kulübe sıcak baktığı hatırlatıldı. Sterling'in Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Daha önce Liverpool'da da oynayan Sterling, geride bıraktığımız sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıktı ve 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!
Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı
Kylian Mbappe FIFA’dan özel izinle resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşecek | Türkiye bu ay gri listeden çıkıyor
SON DAKİKA