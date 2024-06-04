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'Heidi' bakalım!

Model Heidi Lushtaku ile evli olan milli futbolcu Merih Demiral, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Ünlü çift, önceki gün oğullarını kucağına aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
’Heidi’ bakalım!

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Suudi Arabistan'da Al-Ahli takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 2021'de İsviçreli model Heidi Lushtaku ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin, oğulları Kais Ömer 2022'de dünyaya gelmişti. Ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeyi seçseler de hayatlarındaki özel gelişmeleri hayranlarıyla paylaşmaktan geri durmuyordu. Demiral'in kendisinden 8 yaş büyük model eşi Heidi, 2023 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Hatta Çift, ünlü fotoğrafçı Hernandez Edgar'ın objektifine geçerek bebek müjdesini birlikte vermişti.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU!
Mutlu birliktelikleri devam eden çift, geçtiğimiz gün ikinci bebeklerini de kucaklarına aldı. Sosyal medyada ortak bir gönderi yayınlayan çiftin, bir oğulları daha oldu. Hastaneden paylaşım yapan Demiral çiftine binlerce beğeni yağdı. Demiral, paylaşımına "Canım eşim ve canım oğullarım" notunu düştü. Demiral, doğumun hemen ardından Milli Takım kampına katılarak, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü.

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