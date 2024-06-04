Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun ilk basın toplantısında flaş açıklamalar

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho dün medya mensuplarının karşısına çıktı. Portekizli teknik adam çarpıcı açıklamalara imza attı. Mourinho, "Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım. O seçilirse onunla da çalışırım" dedi. Portekizli teknik adam, "Bir takımın 99, bir takımın 102 puan toplaması lig için iyi bir şey değil. Bu farkın kapanması gerekiyor. Umarım lig gelecek sezon daha dengeli ve daha çekişmeli olur. 99 puandan az alalım ama şampiyon olalım" diye konuştu.

BU FORMA ARTIK BENİM DERİM

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sıfır söz veriyorum ama şunun sözünü veriyorum; kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati. Bu forma artık benim derim. Bu benim mentalitemi gösteren bir söylem. Tabii ki ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Diğer takıma da saygı duyuyoruz ama bunun için savaşacağız. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi play-off'ları bizim için kolay olmayacak" sözlerini sarf etti.

ÖNCELİĞİ PARA OLSAYDI ŞU AN ARABİSTAN'DAYDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mourinho'nun para önceliği olsaydı Suudi Arabistan'da olurdu. Bizim sunduğumuz proje, vizyon ve beraber başarmak istediklerimiz onun daha aklına yattı. Daha uygun şartlarda bizim teklifimizi kabul etti. Onun için ona da teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Arda gelmek isterse NEDEN OLMASIN!

Arda Güler'i yeniden takımda görmek isteyip istemeyeceği sorulan Mourinho, "Gelmek isterse neden olmasın! Real Madrid gibi bir takımda oynuyorsanız ve genç bir oyuncuysanız geri gelmek istemezsiniz. Kulübünü gerçekten seviyorsa ve geri gelmek istiyorsa maaşının yüzde 75'ini de Real Madrid ödeyecekse gelmesini isteriz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN MOURINHO'LU PAYLAŞIM

Şampiyonlar Ligi resmi hesabı dün Jose Mourinho paylaşımı yaptı. Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü teknik direktörünün Ülker Stadı'nda taraftarla buluşmasına Devler Ligi hesabı da kayıtsız kalamadı.



MOU İŞBAŞI YAPTI

Mourinho dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Kulüp o anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.