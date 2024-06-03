SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beştepe'den Wembley'e rüya gibi hikaye

2019’da Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe’ye transfer olan Arda Güler büyük iz bıraktığı Sarı- Lacivertliler’den sezon başında 30 milyon Euro’ya Real Madrid’e imza atmıştı. 19 yaşındaki yıldız, İspanyol deviyle La Liga ve Devler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Beştepe’den Wembley’e rüya gibi hikaye

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler'in kariyerindeki yükseliş dikkat çekti. 2019 yılında Gençlerbirliği'nin altyapısında Beştepe Tesisleri'nde forma giyen yıldız futbolcu aynı yıl 2,5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. Burada U16 ve U 19 takımlarında forma giyen genç futbolcu Temmuz 2021'de A takıma çıktı. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 12 maça çıkıp 3 gol, 3 asist yapan milli futbolcu etkili performansıyla dikkat çekmişti. Bir sonraki sezon toplam 35 maça çıkan Arda 6 gol, 7 asistlik performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Sezon sonu Barcelona ve Real Madrid'i peşine takan yıldız ismin tercihi Madrid ekibi olmuş ve 30 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine katılmıştı. Real formasıyla ilk sezonunda 12 maça çıkan milli futbolcu 6 gol atarak dikkatleri çekmişti. Real formasıyla La Liga ve Süper Kupa'yı da kazanan Arda Wembley'de Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de galip gelen taraf oldu ve Gençlerbirliği'nde başlayan kariyerini Devler Ligi kupasıyla süsledi.

İLKİ BAŞARDI
Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Güler aynı zamanda bir ilke de imza attı. Milli futbolcu bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. Salih Özcan ve daha önce Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin Alman ekibiyle finalde kaybetmişlerdi.

1 YILDA 4 KUPA KALDIRDI
Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler genç yaşına rağmen kariyerinde kazandığı kupalarla dikkat çekiyor. Fenerbahçe ile Türkiye Kupası kazanan yıldız oyuncu Real Madrid'le de La Liga, İspanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak 1 yılda 4 kupa sevinci yaşadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! İkinci Gabar: Kör Kandil! Yeni müjdeler bekleniyor
2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var
Başkan Erdoğan’dan ’teröristan’ tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti’nin yeni yol haritasının şifreleri
Bedelli askerliğe %20 zamlı ödeme yapmayın! Başvuruda son tarih yaklaşıyor! Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Ücret nasıl hesaplanıyor?
Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi? Sevgilisi Gülseren Ceylan’ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi!
Real Madrid’in kaptanı Fenerbahçe’ye mi geliyor? Mourınho’nun gelişi sonrası büyük transfer hamlesi...
ABD polisinden skandal! Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Parti’den sert tepki
Robert Lewandowski’den Fenerbahçe açıklaması
3 ilçe 4 beldede seçimler yenilendi: Sandıktan AK Parti çıktı | İşte sonuçlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvendi yarışmadan elendi! Geceye damga vuran o soruyu kimse bilemedi!
ÖZEL | Jose Mourinho’nun imza töreninde neler yaşandı neler!
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama: Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz
Jose Mourinho’nun imza töreninde ilginç anlar! Fenerbahçeli bir taraftar üstüne koştu | Takvim.com.tr o anları kaydetti
Bakan Göktaş açıkladı! Doğurganlık oranın en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak
SON DAKİKA