Beştepe’den Wembley’e rüya gibi hikaye

Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler'in kariyerindeki yükseliş dikkat çekti. 2019 yılında Gençlerbirliği'nin altyapısında Beştepe Tesisleri'nde forma giyen yıldız futbolcu aynı yıl 2,5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. Burada U16 ve U 19 takımlarında forma giyen genç futbolcu Temmuz 2021'de A takıma çıktı. 2021-22 sezonunda Süper Lig'de 12 maça çıkıp 3 gol, 3 asist yapan milli futbolcu etkili performansıyla dikkat çekmişti. Bir sonraki sezon toplam 35 maça çıkan Arda 6 gol, 7 asistlik performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Sezon sonu Barcelona ve Real Madrid'i peşine takan yıldız ismin tercihi Madrid ekibi olmuş ve 30 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine katılmıştı. Real formasıyla ilk sezonunda 12 maça çıkan milli futbolcu 6 gol atarak dikkatleri çekmişti. Real formasıyla La Liga ve Süper Kupa'yı da kazanan Arda Wembley'de Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de galip gelen taraf oldu ve Gençlerbirliği'nde başlayan kariyerini Devler Ligi kupasıyla süsledi.

İLKİ BAŞARDI

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Güler aynı zamanda bir ilke de imza attı. Milli futbolcu bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. Salih Özcan ve daha önce Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin Alman ekibiyle finalde kaybetmişlerdi.

1 YILDA 4 KUPA KALDIRDI

Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler genç yaşına rağmen kariyerinde kazandığı kupalarla dikkat çekiyor. Fenerbahçe ile Türkiye Kupası kazanan yıldız oyuncu Real Madrid'le de La Liga, İspanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak 1 yılda 4 kupa sevinci yaşadı.