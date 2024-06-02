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Enes Ünal şoku: Milli golcü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım’da Çağlar’dan sonra Enes Ünal’dan da kötü haber bir geldi. Sol ayak parmağında kırık oluşan golcü oyuncu kadrodan çıkarıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Enes Ünal şoku: Milli golcü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

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Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye Milli Futbol Takımı'na kötü bir haber geldi. Ay-Yıldızlı ekibimizde Enes Ünal sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

PARMAĞINDA KIRIK VAR
TFF'Den yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında almış olduğu darbenin ardından sol ayak Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadesine yer verildi.

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