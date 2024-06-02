Enes Ünal şoku: Milli golcü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye Milli Futbol Takımı'na kötü bir haber geldi. Ay-Yıldızlı ekibimizde Enes Ünal sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

PARMAĞINDA KIRIK VAR

TFF'Den yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında almış olduğu darbenin ardından sol ayak Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadesine yer verildi.