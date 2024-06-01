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Batshuayi sürprizi

Icardi’ye alternatif arayan G.Saray’ın F.Bahçe’den ayrılacağı söylenen Michy Batshuayi’ye talip olduğu iddia edildi. Aslan’ın, Belçikalı golcü için girişimlere başladığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Haziran 2024 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
Batshuayi sürprizi

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Süper Lig'de sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak için atağa kalktı. Sarı-Kırmızılı ekibin, forvet hattını güçlendirmek adına sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi.

BATSHUAYI İLE TEMAS
Mauro Icardi'ye alternatif bir isim arayan ve gelecek sezon Carlos Vinicius ile devam etmeyi düşünmeyen yönetimin, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi'ye göz diktiği ifade edildi. Bu doğrultuda Galatasaraylı kurmayların, Belçikalı golcünün menajeriyle temas kurduğu belirtildi. Batshuayi'nin sözleşmesinin karşılıklı bir opsiyona sahip olduğu ve taraflardan birinin istememesi halinde bu opsiyonun bozulduğu öğrenildi. 27

GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol atarken 3 de asist yaptı. Edin Dzeko'nun ardında bekleyen Batshuayi, yaşadığı sakatlıklar ve kulübede oturmasına rağmen kariyer rekorundaki üretkenliğine ulaşmayı başardı. Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de yıllık yaklaşık 3 milyon Euro gelir elde ediyor. Tecrübeli golcünün uzun vadeli bir kontrat talebinde bulunacağı da öne sürülüyor. 2018'de 40 milyon Euro değeri olan ve Avrupa'da üst düzey takımlarda oynayan Batshuayi'ye güncel verilere göre; 8.5 milyon Euro değer biçiliyor.

MİLLİ ŞOK YAŞADI
EURO 2024 kadrosunda tercih edilmeyen ve bu yönde bir şok yaşayan Michy Batshuayi, milli forma ile 56 maçta 27 gole imza attı.

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