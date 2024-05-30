Yıldırım aşk

Fransa'nın Rennes takımında forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, yeşil sahalardaki hızını aşk hayatına da yansıttı. Geçtiğimiz sene Türkiye'den Fransa'nın Rennes takımına transfer olan yıldız oyuncu, futboluyla göz doldururken bir yandan da magazin basınında yer almaya başladı.

Fenomen Ala Tokel ile aşk yaşamaya başlayan Yıldırım, önceki gün sevgilisi ile İstinye'de yakalandı. Gazetecileri görünce bir hayli şaşıran Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım adeta kaçacak yer aradı.

Yıldırım'ın yanında futbolcu arkadaşı Doğan Alemdar da vardı. Tokel'in yanında ise yakın arkadaşı fenomen Danla Bilic'in olması gözlerden kaçmadı. İlişkilerin artık herkese gösteren çift, panik yapsalar da sonradan toparladı. Danla Bilic ve Doğan Alemdar'ın da birlikte gözükmesi aşk sorularını da beraberinde getirdi.