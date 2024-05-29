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Türkgücü Frankfurt’un gözü yüksekte

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Türkgücü Frankfurt’un gözü yüksekte

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1975 yılında Almanya'da yaşayan Türkler'in kurduğu Türkgücü Frankfurt önemli bir başarıya imza attı. Almanya'daki en köklü Türk kulüplerinden biri olan Türkgücü Frankfurt yerel ligde şampiyonluğa adını yazdırdı. En yakın takipçisi SV Viktoria Preusse'nin önünde Gruppenliga West'e yükselme başarısını gösteren Kırmızı-Beyazlılar şimdi gözünü daha yükseklere dikti. Kulübün sportif direktörlüğünü yapan İşadamı Seyfullah İdrisoğlu gelecekle ilgili açıklamalarda bulundu. İdrisoğlu, "Çok önemli ve özel bir başarı yakaladık. Yeni sezonda da şampiyon olarak yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. İdrisoğlu ayrıca önümüzdeki dönemde Makedonya'dan bir kulüp satın alabileceğini de belirtti.

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