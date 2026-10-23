Sumud Filosu'na saldırıyla ilgili Netanyahu dahil 35 sanık İstanbul’da yargılanıyor: Katillerden bebek maması tehdidi
Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen silahlı saldırının hesabı İstanbul’da soruluyor. Katil Netanyahu’nun da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında müştekiler, İsrail askerlerinin uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddeti anlattı. İddianamede sanıklar için ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra binlerce yıla varan hapis cezaları talep ediliyor.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanmasının uluslararası sularda düzenlediği silahlı müdahaleye ilişkin davanın ilk duruşması İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada müştekilerin beyanları alınıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, filo katılımcılarının rızaları dışında alıkonulduğu, zorla gemilerden indirilerek İsrail'e götürüldüğü ve müdahalenin planlı şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi. Mağdurların özgürlüklerinin kısıtlandığı, bazılarının yaralandığı ve insan onurunu zedeleyen muamelelere maruz kaldığı belirtildi.
İddianamede, 35 sanığın insanlığa karşı suçlar, soykırım, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile bin 102 yıl 9 aydan 4 bin 596 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İKBAL GÜRPINAR: BAŞÖRTÜLERİNİ ALIP ÇÖPE ATTILAR
Duruşmada beyanda bulunan müşteki İkbal Gürpınar, teknelerine müdahale eden İsrailli askerlerin eşyalarını aldığını, kadınların başörtülerini çıkararak çöpe attığını söyledi. Gürpınar, daha sonra çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını ve cezaevinde tecavüze uğrayan kadınların bulunduğunu belirterek sanıklardan şikâyetçi oldu.
BEBEK MAMASI SORDULAR
Müşteki Muhammed Fatih Sinan da İsrailli askerlerin kendilerini kışkırtmaya çalıştığını, Gazze'deki çocukları hedef alan ifadeler kullandığını anlattı. Sinan, askerlerin bebek mamasını özellikle sorduğunu belirterek şu sözleri aktardı:
"Askerler, bebek maması olup olmadığını özellikle sordular ve 'Çünkü o çocuklar büyüyüp Gazze'de terörist oluyorlar.' ifadesini kullandılar. Onları öldüreceklerini söylediler. Farklı kez, 2-3 kere bu ifadeyi tekrarladı. Aşdod Limanı'nda 'Elinizdeki pasaport bende de var.' diyerek bizi aşağılayan askeri kıyafetli kişiler de vardı. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."
GAZETECİ ERSİN ÇELİK: GÖZLERİMİ BAĞLAYIP ELLERİMİ KELEPÇELEDİLER
Gazeteci Ersin Çelik, İsrail askerleri tarafından alıkonulduktan sonra Aşdod Limanı'na götürüldüklerini ve burada fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını anlattı. Gazeteci olduğu için hedef alındığını belirten Çelik, gözlerinin bağlandığını, ellerinin kelepçelendiğini ve saatlerce dolaştırıldığını söyledi.
"SUMUD FİLOSU KATILIMCILARINA İTİBAR SUİKASTI YAPILDI"
Çelik, Türk yetkililerle görüşmelerine izin verilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"'Buraya Hamas teröristlerinin hikayesini yazmaya geldin.' dediler. Beni diğer arkadaşlardan ayırdılar, gözlerimi bağlayıp ellerimi kelepçelediler ve saatlerce dolaştırdılar. Orada Türk yetkililerle görüştürülmemize izin verilmedi. Cumhurbaşkanımızı kastederek bana 3 kez, 'Tayyip Erdoğan, Hamas'a paraları seninle mi yolladı?' dediler. Biz geldikten sonra Sumud Filosu katılımcılarına itibar suikastı yapıldı. Ciddi anlamda tahkir eden aşağılayan suçlamalar yöneltildi. Ben bunların da araştırılmasını istiyorum. Benzer bir durum Almanya'da ve Fransa'da da yaşandı. Ben bunun İsrail'le bağlantılı olduğunu düşünüyorum."
"FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞINI YAŞAYACAKSINIZ" TEHDİDİ
Müşteki Kasım Aktağ da Gazze'ye doğru ilerledikleri sırada gemilerine tam teçhizatlı askerlerin indirildiğini, Aşdod Limanı'nda sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını anlattı. Türk olduklarının anlaşılmasının ardından farklı muamele gördüklerini belirten Aktağ, kendilerine yönelik tehditleri şu sözlerle aktardı:
"Bize, 'Siz sanıyorsunuz ki sıra size gelmeyecek, gelecek ve Filistinlilerin yaşadığını yaşayacaksınız.' dediler. Cezaevine vardığımızda bize 'Özgür Filistin'e gelmek istiyordunuz, özgür Filistin'e geldiniz.' dediler. Biz hücredeyken bomba sesi duyuyorduk ve o gece Gazze'nin bombalandığını duyduk, biz orada olduğumuz için onu yaptılar."
İDDİANAMEDE İSRAİLLİ ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALIYOR
İddianamede Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın da aralarında bulunduğu 35 isim sanık olarak sıralanıyor.