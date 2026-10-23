İKBAL GÜRPINAR: BAŞÖRTÜLERİNİ ALIP ÇÖPE ATTILAR Duruşmada beyanda bulunan müşteki İkbal Gürpınar, teknelerine müdahale eden İsrailli askerlerin eşyalarını aldığını, kadınların başörtülerini çıkararak çöpe attığını söyledi. Gürpınar, daha sonra çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını ve cezaevinde tecavüze uğrayan kadınların bulunduğunu belirterek sanıklardan şikâyetçi oldu.

BEBEK MAMASI SORDULAR Müşteki Muhammed Fatih Sinan da İsrailli askerlerin kendilerini kışkırtmaya çalıştığını, Gazze'deki çocukları hedef alan ifadeler kullandığını anlattı. Sinan, askerlerin bebek mamasını özellikle sorduğunu belirterek şu sözleri aktardı: "Askerler, bebek maması olup olmadığını özellikle sordular ve 'Çünkü o çocuklar büyüyüp Gazze'de terörist oluyorlar.' ifadesini kullandılar. Onları öldüreceklerini söylediler. Farklı kez, 2-3 kere bu ifadeyi tekrarladı. Aşdod Limanı'nda 'Elinizdeki pasaport bende de var.' diyerek bizi aşağılayan askeri kıyafetli kişiler de vardı. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."

GAZETECİ ERSİN ÇELİK: GÖZLERİMİ BAĞLAYIP ELLERİMİ KELEPÇELEDİLER Gazeteci Ersin Çelik, İsrail askerleri tarafından alıkonulduktan sonra Aşdod Limanı'na götürüldüklerini ve burada fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını anlattı. Gazeteci olduğu için hedef alındığını belirten Çelik, gözlerinin bağlandığını, ellerinin kelepçelendiğini ve saatlerce dolaştırıldığını söyledi.

"SUMUD FİLOSU KATILIMCILARINA İTİBAR SUİKASTI YAPILDI" Çelik, Türk yetkililerle görüşmelerine izin verilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "'Buraya Hamas teröristlerinin hikayesini yazmaya geldin.' dediler. Beni diğer arkadaşlardan ayırdılar, gözlerimi bağlayıp ellerimi kelepçelediler ve saatlerce dolaştırdılar. Orada Türk yetkililerle görüştürülmemize izin verilmedi. Cumhurbaşkanımızı kastederek bana 3 kez, 'Tayyip Erdoğan, Hamas'a paraları seninle mi yolladı?' dediler. Biz geldikten sonra Sumud Filosu katılımcılarına itibar suikastı yapıldı. Ciddi anlamda tahkir eden aşağılayan suçlamalar yöneltildi. Ben bunların da araştırılmasını istiyorum. Benzer bir durum Almanya'da ve Fransa'da da yaşandı. Ben bunun İsrail'le bağlantılı olduğunu düşünüyorum."