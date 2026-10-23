Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! 45 şüpheli gözaltında
Ankara merkezli 7 ilde, internet ve sosyal medya üzerinden müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturabilecek paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamındaki 54 şüpheliden 45’i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet ve sosyal medya sitelerindeki müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturabilecek paylaşımlara yönelik çalışma yürüttü.
İncelemelerde, söz konusu içeriklerin her yaş grubunun erişimine açık şekilde paylaşıldığı belirlendi.
ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ HEDEF ALDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ
Soruşturma kapsamında paylaşımların genel ahlaka aykırı olduğu, aileyi, çocukları ve gençleri hedef aldığı veya gelişimlerini zedeleyici nitelik taşıdığı değerlendirildi. İçeriklerin ayrıca "cinsiyetsizleştirmeye teşvik edici" ve kamu düzenini bozucu mahiyette olduğu belirtildi.
7 İLDE ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, 23 Ekim'de Ankara, Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
54 ŞÜPHELİDEN 45'İ GÖZALTINDA
Operasyonlarda, soruşturma kapsamındaki 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında, birinin ise cezaevinde bulunduğu bildirildi. Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bakan Kurum COP31 eylem gündemini açıkladı
Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme