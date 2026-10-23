UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! 45 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 7 ilde, internet ve sosyal medya üzerinden müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturabilecek paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamındaki 54 şüpheliden 45’i gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! 45 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet ve sosyal medya sitelerindeki müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturabilecek paylaşımlara yönelik çalışma yürüttü.

İncelemelerde, söz konusu içeriklerin her yaş grubunun erişimine açık şekilde paylaşıldığı belirlendi.

Çocukları hedef alan içeriklere operasyon! (Foto: AA)Çocukları hedef alan içeriklere operasyon! (Foto: AA)

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ HEDEF ALDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında paylaşımların genel ahlaka aykırı olduğu, aileyi, çocukları ve gençleri hedef aldığı veya gelişimlerini zedeleyici nitelik taşıdığı değerlendirildi. İçeriklerin ayrıca "cinsiyetsizleştirmeye teşvik edici" ve kamu düzenini bozucu mahiyette olduğu belirtildi.

7 İLDE ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 23 Ekim'de Ankara, Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

54 şüpheliden 45’i yakalandı! (Foto: AA)54 şüpheliden 45’i yakalandı! (Foto: AA)

54 ŞÜPHELİDEN 45'İ GÖZALTINDA

Operasyonlarda, soruşturma kapsamındaki 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında, birinin ise cezaevinde bulunduğu bildirildi. Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! 45 şüpheli gözaltında-4 Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! 45 şüpheli gözaltında-5 Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu! 45 şüpheli gözaltında-6
Bakan Kurum COP31 eylem gündemini açıkladı
SONRAKİ HABER

Bakan Kurum COP31 eylem gündemini açıkladı

 Sarıgül soruşturmasında 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi
ÖNCEKİ HABER

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler