Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet ve sosyal medya sitelerindeki müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturabilecek paylaşımlara yönelik çalışma yürüttü.

Çocukları hedef alan içeriklere operasyon! (Foto: AA)

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ HEDEF ALDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında paylaşımların genel ahlaka aykırı olduğu, aileyi, çocukları ve gençleri hedef aldığı veya gelişimlerini zedeleyici nitelik taşıdığı değerlendirildi. İçeriklerin ayrıca "cinsiyetsizleştirmeye teşvik edici" ve kamu düzenini bozucu mahiyette olduğu belirtildi.

7 İLDE ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 23 Ekim'de Ankara, Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.