Konuşmasında AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının 25 yıllık siyasi mücadeledeki rolünü vurgulayan İnan, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için teşkilatına seslendi. İnan, şu ifadeleri kullandı: "Bu teşkilat var ya, bu teşkilat! Kadın kollarımız var ya, o eli dualı, gayretleriyle sokak sokak çalışan kadın kollarımız! AK Gençlerimiz var ya! Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de öyle bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki, rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçeceğiz ki bugün Türkiye'de beşinci kol faaliyeti yürütenlerden, İsrail'inden tutun da partimizi hedef alan bütün operasyonculara kadar, herkese ama herkese 2028'de sandıkta hak ettikleri cevabı vereceğiz!" AK Parti'nin bugüne kadar pek çok siyasi mücadeleden güçlenerek çıktığını belirten İnan, 2028 seçimlerinde de teşkilatların ortaya koyacağı çalışmayla büyük bir başarıya imza atacaklarını söyledi.

Eyyüp Kadir İnan Buca'da konuştu.

"PARTİMİZİ DARBECİLERE MEZE ETMEDİK, SİZİN GİBİ ÇAKALLARA MI MEZE EDECEĞİZ?"

Partisini ve teşkilatlarını hedef alan girişimlere karşı sert açıklamalarda bulunan İnan, AK Parti'nin geçmişte karşı karşıya kaldığı darbe girişimlerini ve FETÖ ile mücadelesini hatırlattı. İnan, şunları söyledi: "Biz Cumhurbaşkanımızla birlikte bu mücadelede kavga ederek geldik. Çok çetin yollardan geldik! Biz partimizi darbecilere meze etmemişiz! Biz partimizi FETÖ'cü alçaklara meze etmemişiz! Biz partimizi sizin gibi çakallara mı meze edeceğiz? O nedenle bu tertemiz teşkilata dil uzatanlara da, iftira atanlara da, dedikoduyla hedef göstermeye çalışanlara da cevap vermeyi çok iyi biliriz!" AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberliğine yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını ifade eden İnan, parti mensuplarının her koşulda yanında olduklarını belirtti.

"BİZİM TEŞKİLATIMIZDA FİTNE FÜCUR OLMAZ! FİTNE ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARININ İŞİ!"

AK Parti teşkilatlarında şahsi hesaplara yer olmadığını vurgulayan İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak İzmir'deki siyasi değişimi değerlendirdi. İnan, şöyle konuştu:

"Biz bugünlere teşkilatlarımızla geldik! Teşkilatımızın birlik ve beraberliğiyle geldik, kardeşliğiyle geldik. Bizim teşkilatımızın içerisinde fitne fücur olmaz! Bizim teşkilatımızın içerisinde şahısların meselesi olmaz! Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarından oluşan AK kadrolarız. O nedenle birliğimizi ve beraberliğimizi bu şehre en güçlü şekilde göstereceğimiz günlerden geçiyoruz. Fitne, Özgür Özel ve arkadaşlarının işi! Hesap kitap onların işi. Kendi makamlarını her türlü hedefin önüne koymak onların işi! 25 sene boyunca bu şehre bir menfaat kapısı olarak baktılar. Onların hepsini inşallah tarihin çöplüğüne gönderdik. Kalanlarını da yine AK Parti teşkilatları gönderecek!"