Bakan Hakan Fidan'dan R4+E3 zirvesi sonrası mesajlar: İran'a saldırı büyük olumsuzluk yaratır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İtalya’nın da katılımıyla gerçekleşen R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen R4+E3 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer krizinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na, İran'a olası yeni saldırı riskinden Libya'daki son duruma kadar birçok kritik başlıkta Türkiye'nin ve katılan ülkelerin ortak duruşunu aktardı.
İstanbul'un ev sahipliğinde Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan (R4) ile İngiltere, Almanya, Fransa (E3) ve İtalya'nın katılımıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, masadaki en sıcak başlıkları ve alınan ortak kararları kamuoyuyla paylaştı.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ TIKANIKLIK FİYATLARI ARTIRIYOR"
Avrupa ile Orta Doğu'daki krizlerin birbirini doğrudan etkilediğini vurgulayan Bakan Fidan, R4 ve E3 platformlarının neden bir araya geldiğini şu sözlerle açıkladı:
"Bu platforma ihtiyaç duyulmasının sebebi bulundukları coğrafyalarda bölgesel konularla ilgilenen gruplar olmaları. Bir noktada iki coğrafyada da meydana gelen sorunlar her iki tarafı da etkilediğinden topyekun bir çözüm aramak için toplandık. Avrupa'da olan Orta Doğu'yu, Orta Doğu'da olan Avrupa'yı etkiliyor. Türkiye de bunların geçiş noktasında. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık fiyatların artmasına sebep oluyor ve bu iki platformun birlikte çalışmasından daha doğal bir husus yok."
"İRAN'A RE-ATTACK BÜYÜK OLUMSUZLUKLARA YOL AÇAR"
Körfez'deki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliği konularını Avrupalı meslektaşlarıyla detaylıca masaya yatırdıklarını belirten Fidan, askeri tırmanış uyarısında bulundu:
"Özellikle İran'a yeniden yapılacak bir saldırı olumsuzluklara yol açacaktır. Hürmüz Boğazı'nın açılması da tabii ki gerekiyor, bunu da masaya yatırdık. İstisnasız tek çözüm diyalogdur. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına da izin vereceğimiz anlamına gelmiyor. Ama yıkıma yol açmadan bu meseleyi nasıl halledebiliriz, bunlar önemli. Masadaki tüm ülkeler aynı fikirdeydi, dünyaya aynı mesajı vermek önemli. Masadaki tüm ülkeler hem Körfez'de hem Ukrayna'da savaşın durmasını istiyor."
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN KRİTİK ÇAĞRI: "YA SAVAŞ DURSUN YA İSTİSNA GELSİN"
A Haber'in "Rusya ve Ukrayna arasındaki artan saldırılar ele alındı mı?" sorusunu yanıtlayan Fidan, Karadeniz güvenliği ve küresel gıda/enerji arzı için somut önerilerini sıraladı:
"Tüm katılımcıların ortak fikri mümkünse en kısa sürede anlaşmanın olması. Olmadığı takdirde de yeni adımlar atılması konusunda talep var. Türkiye olarak diyoruz ki: Ya savaş dursun, durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca."
LİBYA İÇİN 3'LÜ MASA SİNYALİ
Libya'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin yapıcı rolünü vurgulayarak yeni bir diplomasi mekanizmasını işaret etti:
"Libya'daki istikrarın temini konusundaki çalışmalarımız devam edecek. Türkiye olarak yapıcı bir yerde duruyoruz. Türkiye, İtalya ve Mısır bir araya gelerek endişe edilen konular nelerdir konuşulabilir."