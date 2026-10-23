İstanbul'un ev sahipliğinde Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan (R4) ile İngiltere, Almanya, Fransa (E3) ve İtalya'nın katılımıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, masadaki en sıcak başlıkları ve alınan ortak kararları kamuoyuyla paylaştı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ TIKANIKLIK FİYATLARI ARTIRIYOR"

Avrupa ile Orta Doğu'daki krizlerin birbirini doğrudan etkilediğini vurgulayan Bakan Fidan, R4 ve E3 platformlarının neden bir araya geldiğini şu sözlerle açıkladı:

"Bu platforma ihtiyaç duyulmasının sebebi bulundukları coğrafyalarda bölgesel konularla ilgilenen gruplar olmaları. Bir noktada iki coğrafyada da meydana gelen sorunlar her iki tarafı da etkilediğinden topyekun bir çözüm aramak için toplandık. Avrupa'da olan Orta Doğu'yu, Orta Doğu'da olan Avrupa'yı etkiliyor. Türkiye de bunların geçiş noktasında. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık fiyatların artmasına sebep oluyor ve bu iki platformun birlikte çalışmasından daha doğal bir husus yok."

"İRAN'A RE-ATTACK BÜYÜK OLUMSUZLUKLARA YOL AÇAR"

Körfez'deki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliği konularını Avrupalı meslektaşlarıyla detaylıca masaya yatırdıklarını belirten Fidan, askeri tırmanış uyarısında bulundu:

"Özellikle İran'a yeniden yapılacak bir saldırı olumsuzluklara yol açacaktır. Hürmüz Boğazı'nın açılması da tabii ki gerekiyor, bunu da masaya yatırdık. İstisnasız tek çözüm diyalogdur. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına da izin vereceğimiz anlamına gelmiyor. Ama yıkıma yol açmadan bu meseleyi nasıl halledebiliriz, bunlar önemli. Masadaki tüm ülkeler aynı fikirdeydi, dünyaya aynı mesajı vermek önemli. Masadaki tüm ülkeler hem Körfez'de hem Ukrayna'da savaşın durmasını istiyor."