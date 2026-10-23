Uzman isimden sosyal medya uyarısı: “Birikimlerimizi kaybedebiliriz”

Aydın, sosyal medya üzerinden yapılan testlerle ek bilgiler toplanabildiğine ve bu bilgilerin farklı amaçlarla kullanılabildiğine dikkat çekti. Kullanıcıların yalnızca paylaştıkları fotoğraflara değil, dijital ortamda verdikleri diğer bilgilere de özen göstermesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilerin nerede tutulduğunun önemine değinen Aydın, birçok platformun verileri yurt dışında sakladığını söyledi. Verileri elinde bulunduranların bunları hangi amaçlarla kullanabileceğinin kullanıcılar açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

SEÇİMLERİ ETKİLEMEK İÇİN KULLANILAN VERİLER

Aydın, yayında Facebook verilerinin Amerikan seçimlerinde seçmenleri etkilemek amacıyla kullanıldığına ilişkin iddialara da değindi.

New Mexico'daki 25 milyar dolarlık karar, Cambridge Analytica dosyası kapsamında verildi. Dava sürecinde Facebook'un kullanıcı gizliliği, üçüncü tarafların kişisel bilgilere erişimi ve zararlı içeriklerle ilgili beyan ve uygulamaları incelendi. Jüri, eyaletin tüketiciyi koruma yasasının yaklaşık 44 milyon kez ihlal edildiğine hükmetti.

"EN BAŞTA MAİL ADRESLERİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALMAMIZ GEREKİYOR"

Dolandırıcılık riskine karşı alınabilecek önlemleri anlatan Aydın, ilk olarak e-posta hesaplarının korunması gerektiğini söyledi:

"Bu tarz dolandırıcılık ya da vakalarla karşılaşmamak için en başta mail adreslerimizi güvence altına almamız gerekiyor."

Aydın, kullanıcıların giriş yaptıkları platformları ve bu ortamlarda paylaştıkları bilgileri dikkatle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Alternatif bulunduğunda verilerin Türkiye'de tutulduğu uygulamaların tercih edilmesini önerdi.

YERLİ UYGULAMA MİMİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Yerli sosyal medya uygulamalarının geliştirilmesi çağrısı yapan Aydın, yayında Mimi isimli uygulamayı örnek verdi. TikTok benzeri bir yerli alternatif olarak tanımladığı uygulamanın verileri Türkiye'deki sunucularda tuttuğunu söyledi.

Aydın, verilerin ülke içinde tutulmasının, dışarıdan kişileri ve toplumları etkilemeye yönelik girişimlerin riskini azaltabileceğini savundu. Instagram ve Facebook için de yerli alternatiflerin çoğalması gerektiğini belirterek bu alandaki girişimlerin desteklenmesini istedi.

"Yerli ve millileri mümkün olduğu kadar tercih edelim, alternatif varken riski almayalım" diyen Aydın, Mimi'yi geliştirenlere teşekkür ederek benzer uygulamaların artması temennisinde bulundu.