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Tarihe geçen ikincilik

Fenerbahçe, 1999- 2000 sezonunda 101 puan toplayarak Partizan’ın ardından en çok puan toplayarak 2. olan takım konumuna geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Tarihe geçen ikincilik

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Fenerbahçe bu sezon Galatasaray ile girdiği tarihi şampiyonluk yarışında ikinci sırada kaldı. Sarı-Lacivertliler, 99 puan toplayarak ligi 2. sırada tamamladı. Kanarya, topladığı 99 puanla kulüp rekoru kırdığı sezonda şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, Avrupa Ligleri'nde en çok puan toplayarak ikinci olan ikinci takım konumunda. Sırbistan Ligi'nde 1999-2000 sezonunda Partizan 101 puanla şampiyonluğu kaçırmıştı. O sezon 105 puanla Kızılyıldız şampiyon oldu. Fenerbahçe 99 puanla ikinci sırada yer alırken, 2022'de 98 puan toplayan Partizan 3., 2019'da 97 puanla ikinci olan Liverpool ve 2003 yılında yine 97 puan toplayan İskoç ekibi Celtic 4. basamakta yer aldı.

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