Kartal’dan çifte hamle: Beşiktaş, Razvan Lucescu ve Italiano için temaslarını hızlandırma kararı aldı

Süper Lig'i 6. sırada bitiren Beşiktaş'ın şu anki en önemli gündem maddesi teknik direktör konusu... Başkan Hasan Arat'ın yabancı teknik adama sıcak bakması nedeniyle listesindeki yerli hoca adaylarıyla yaptığı görüşmeleri şimdilik askıya aldı.

Yabancı hocalarla temaslarını sıklaştırma kararı alan Kartal'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı çalıştıran ancak takımdan ayrılması beklenen İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içeresinde tecrübeli hocalarla görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Gündemdeki diğer aday ise Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğu taşıyan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan... Paok'la bu sezon şampiyonluğa ulaşan Rumen teknik adamla geçtiğimiz haftalarda temas kuran Beşiktaş Yunan ekibini ikna etmek için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında. Razvan'ın kontratında Avrupa'dan bir takımın başına geçmesi halinde 2 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.