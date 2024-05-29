PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Gonçalo Franco an meselesi!

Portekiz basınına göre Galatasaray, Moreirense formasını giyen genç orta saha oyuncusunu 2 milyon Euro karşılığında bitirmeye çok yakın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Gonçalo Franco an meselesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon 8 numara pozisyonunda ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray bu bölgeyi önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Portekiz'den gelen haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Moreirense formasıyla dikkatleri üzerine çeken Gonçalo Franco'yu bitirme noktasına getirdi. Haberde, "Galatasaray, Gonçalo Franco'nun transferi için Moreirense ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen genç futbolcu için 2 milyon Euro'ya yakın bir teklif masada" ifadesi kullanıldı. Adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de anılan 23 yaşındaki Franco'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Moreirense formasıyla 35 resmi maça çıkıp 2 gol ve 4 asistlik performans gösteren Portekizli yıldız ülkesinin U20 Milli Takımı adına da görev yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların aileleri konuştu: Bu yasa onlar için yapılmalı
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
SSK VE BAĞ-KURLUYA YÜZDE 25.46’LIK ZAM HESABI | Temmuz zammıyla kök maaş değişecek! İşte kalem kalem SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı
Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi müthiş planını TAKVİM ortaya çıkardı
MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
SON DAKİKA