Gonçalo Franco an meselesi!

Bu sezon 8 numara pozisyonunda ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray bu bölgeyi önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Portekiz'den gelen haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Moreirense formasıyla dikkatleri üzerine çeken Gonçalo Franco'yu bitirme noktasına getirdi. Haberde, "Galatasaray, Gonçalo Franco'nun transferi için Moreirense ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen genç futbolcu için 2 milyon Euro'ya yakın bir teklif masada" ifadesi kullanıldı. Adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de anılan 23 yaşındaki Franco'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Moreirense formasıyla 35 resmi maça çıkıp 2 gol ve 4 asistlik performans gösteren Portekizli yıldız ülkesinin U20 Milli Takımı adına da görev yaptı.