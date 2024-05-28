Tek teselli Avrupa

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra toparlanamıyor. Süper Lig'de son hafta maçında Ankaragücü'nü 4-2 yenen Bordo-Mavililer, sezonu 67 puanla 3. sırada ve kupasız tamamladı. 102 puan ile şampiyon olan Galatasaray'dan 35, ikinci sıradaki Fenerbahçe'den de 32 puan daha az puan toplayan Trabzonspor, taraftarlarına da büyük üzüntü yaşattı. Ligi geçen sezon 6. sırada bitirdiği için Avrupa'ya gidemeyen Trabzonspor'da bu sezon tek teselli bu hakkı elde etmek oldu. Fırtına, sezonu 3. sırada bitirdiği için bir sezon aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda mücadele edecek.

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