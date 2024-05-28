Tarihe geçen istatistik

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek tarihinde 24. kez şampiyon olan Galatasaray önemli bir başarıya da imza atmış oldu. Süper Lig'i 102 puanla zirvede bitiren Sarı-Kırmızılı takım 2013-14 sezonunda Serie A'da aynı puanla şampiyon olan Juventus'un ardından Avrupa'nın en büyük 10 liginde bunu başaran ikinci takım oldu. 1990-91 sezonunda Benfica 101 puanla mutlu sona ulaşırken, 2017-18 sezonunda da Manchester City 100 puanla ligi zirvede tamamlamıştı. 2011-12'de Real Madrid ve 2012-13'te Barcelona 100 puana ulaşarak mutlu sonu yaşayan ekipler oldu.

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