24. kez Süper Lig şampiyonu olan G.Saray zaferini coşkuyla kutladı

Galatasaray Süper Lig'de 24. Süper Lig kupasına dün kavuştu. Sarı- Kırmızılılar, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Galatasaray rekorlar kırdığı sezonda 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan G.Saray'da büyük coşku hakimdi.

TARAFTARLAR COŞTU

Şampiyon Galatasaray kafilesi 19.29'da Rams Park'a giriş yaptı. Ünlü sanatçılar sahne aldı. Sonrasında ise Galatasaraylı futbolular tek tek anons edildi ve coşku tavan yaptı. Futbolcular, seçtikleri şarkılar eşliğinde podyuma doğru ilerledi. Tüm oyuncular podyuma çıktıktan sonra ise Galatasaray iki kupaya birden kavuştu. Türkiye'de ilk kez bir takım şampiyonluk töreninde iki kupa birden havaya kaldırdı. Cimbom önce Süper Kupa ardından ise 24. Süper Lig şampiyonluk kupasına kavuştu. Takım kaptanları, Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera ve Mauro Icardi'in ellerinde yükselen kupalar tribündeki taraftarları da kendinden geçirdi.



BİR GECEDE 3 KUPA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray Petrol Ofisi, RAMS Park'ta kupasını aldı.



TERİM DE KUTLADI

Fatih Terim sosyal medya hesabından "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun" mesajı attı. Sarı-Kırmızılı kulüp, "Teşekkürler İmparator" yanıtını verdi.



LİSEDEN HABABAM MESAJI

Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluk kutlamaları için stadyuma G.Saray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek geldi. Futbolcuların G.Saray Lisesi sıralarında çekildiği fotoğraf ise Fenerbahçe'ye göndermede bulunularak "Hababam Güm Güm Güm" notuyla verildi.



BÜYÜK MUTLULUK

Sarı-Kırmızılı futbolcular kupayı havaya kaldırdı. Tüm sezonun karşılığını dünkü coşkulu şampiyonluk kutlamasıyla aldı.



ASLAN'DAN DRONE ŞOV

Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, zaferi RAMS Park'ta taraftarıyla birlikte kutladı. Sarı-Kırmızılılar, stadın üstünde dronelarla görsel bir şölen ile müthiş bir gösteri yaptı. Gökyüzüne, "Hedef 2025" yazısı yansıtıldı.