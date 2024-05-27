Yer sarı gök kırmızı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yerinde kutlandı. Konyaspor- Galatasaray maçının bitiş düğüyle birlikte Sarı-Kırmızılı taraftarlar bayraklarını alıp sokak ve caddelere akın etti.

Başta İstanbul olmak üzere, Ankara ve İzmir'deki Galatasaraylı taraftarlar 24. şampiyonluğu sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden de şampiyonlukla coşkulu paylaşımlarda bulundular.



Galatasaray taraftarı, Konyaspor galibiyeti sonrasında yurdun her yerinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar, hep bir ağızdan 'Şampiyon Galatasaray" diye tempo tuttu.