Kartal kötü bitirdi

Kupa şampiyonu Beşiktaş, ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetti.

PAŞA İSTEDİĞİNİ ALDI

4'te Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0. 35'te Mustafa'nın ortasında Semih çerçeveyi bulamadı ve ilk yarı 1-0 bitti. 60'da Aytaç'ın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 2-0. 86'da Beşiktaş'ın golü geldi.

Ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun'la paslaşan Semih Kılıçsoy çaprazdan şutu attı ve skoru tayin etti: 2-1. Bu sonuçla Kasımpaşa sezonu 5, Beşiktaş ise 6. sırada bitirdi.