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5. yıldız yükleniyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe’ye 5 fark atıp 24. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray artık 5. yıldıza 1 adım uzaklıkta.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
5. yıldız yükleniyor

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Cimbom dün kazandığı şampiyonlukla çok önemli bir hedefe dev bir adım attı. Tarihindeki 24. şampiyonluğa ulaşan Sarı-Kırmızılılar böylece 5. yıldıza çok yaklaştı. Türkiye'de 3. yıldızı ilk takan ve 4. yıldızı bulunan da tek kulüp olan Galatasaray hemen gözünü yeni hedefe çevirdi.

Cimbom önümüzdeki sezonda da mutlu sona ulaşırsa, ezeli rakipleri daha 4. yıldıza ulaşamadan 5. yıldızı takacak ve psikolojik olarak büyük bir üstünlük kuracak. Dün Galatasaray'da neredeyse tüm açıklamalar ve paylaşımların da 5. yıldıza yönelik olması dikkatleri çekti.

Erden Timur ve Lucas Torreira şampiyonluğun ardından tam anlamıyla kendinden geçti. İkilinin coşkusu görülmeye değerdi.

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