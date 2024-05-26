Süper Lig’de şampiyon bugün belli oluyor! G.Saray 24, F.Bahçe ise 20. şampiyonluğunun peşinde

Süper Lig'de tarihi sezon tarihi bir finalle sona eriyor. 2023-2024 sezonu bugün oynanacak maçlarla noktalanacak. Şampiyon saat 20.45'te belli olacak. Geçen hafta Fenerbahçe'ye evinde yenilen Galatasaray, şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı. Sarı-Kırmızılılar, bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

99 puanla liderlik koltuğunda oturan Cimbom, 1 puan dahi alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda oynadığı son 3 Süper Lig maçından yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe'ye kaybeden ve taraftarlarını üzen Aslan, bugün kazanarak gönül almaya çalışacak. Fenerbahçe cephesinde ise durumlar farklı...

Bu sezon 96 puan toplayarak kendi rekorunu kıran Fenerbahçe ise İstanbulspor'u yenerek Konya'dan gelecek habere odaklanacak. Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesi puan farkını 3'e indirmişti. Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Bu sezon deplasmanda hiç kaybetmeyen Sarı Kanarya, sezonu galibiyetle tamamlayarak yenilmezlik serisini 27 maça çıkarmak istiyor.



İLK APOLETLERİNİ TAKACAKLAR

Galatasaray'ın, Konya'da zaferini ilan etmesi durumunda yıldız oyuncular ilk kez şampiyonluk yaşayacak. Zaha, Kerem Demirbay, Köhn, Vinicius ve Eyüp Aydın gibi isimler ilki yaşayacak.



BU KEZ KADERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde son haftalarda çok şampiyonluk verdi. Sarı-Lacivertliler bu kez son hafta şampiyon olmak istiyor. Fenerbahçe'de futbolcular, İstanbulspor maçı öncesi kenetlendi.