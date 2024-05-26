Saray’da üçüncü Özbek dönemi

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu heyecanı dün yaşandı. İki adaylı yapılan seçimde, üyeler mevcut yönetimde karar kıldı ve Dursun Özbek'i 3343 oy ile yeniden başkanlığa seçti.

ÖZBEK, ÜNAL AYSAL'I SOLLADI

Sarı-Kırmızılı kulüpteki iki dönemini geride bırakan Dursun Özbek ile Süheyl Batum başkanlık için yarıştı. 104. dönem yönetiminin belirlendiği seçimde, 4 bin 143 oy kullanıldı. Dursun Özbek, 3343 oy alarak 2011'de 2998 rekor oyla seçilen Ünal Aysal'ı geçerek kulüp tarihine geçti. Süheyl Batum ise 955 oyda kaldı. 14. sandıkta başkanlığı kesinlik kazanan Özbek'i, Batum tebrik etti.

YAŞASIN GALATASARAY!

Özbek, teşekkür konuşmasında, "Değerli Galatasaraylılar, yarın (bugün) çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamamız yarın olacak. İnşallah Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutlayacağız. Sizlerin de desteğiyle Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu, daha iyi günlere hep birlikte gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Galatasaray'ı geleceğe, gelecek yüzyıllara taşımanın yolu budur. Ne yaparsak yapalım, sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray!" dedi.



DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ

- Metin Öztürk

- Niyazi Yelkencioğlu

- Bora Bahçetepe

- Sedat Artukoğlu

- Eray Yazgan

- Can Natan

- Mehmet Cibara

- Ali Yüce

- İbrahim Hatipoğlu

- Fatih Demircan



YEDEK ÜYELER

- Ocan Yurtsever

- Timur Kuban

- Emir Aral

- Tanur Yılmaz

- Ece Bora