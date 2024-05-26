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İsmail Kartal öğrencilerine işte böyle seslendi: Sonuç ne olursa olsun benim gözümde şampiyonsunuz

İsmail Kartal’ın oyuncularına, “Son maça çıkıyoruz. İstanbulspor maçından sonra sonuç ne olursa olsun benim gözümde şampiyonsunuz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
İsmail Kartal öğrencilerine işte böyle seslendi: Sonuç ne olursa olsun benim gözümde şampiyonsunuz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı öncesinde öğrencilerini onurlandırdı. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, son maç öncesinde takıma seslendi ve hepsini tek tek alkışladı.

Kartal'ın bu konuşmada çarpıcı sözler sarf ettiği öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu sezon birçok alanda rekorlar kırdık. Kulüp rekoru kırdık. Futbol işte böyle bir şey... Bazen siz en iyisini yapsanız da şampiyonluk kaçabiliyor. Benim gözümde hepiniz birer şampiyonsunuz. İstanbulspor maçı ile sezonu kapatıyoruz. Sonuç ne olursa olsun benim gözümde şampiyonsunuz" ifadelerini kullandı.

HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
Bu açıklamalardan sonra futbolcular da İsmail Kartal'ı alkışladı. Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen hafta Galatasaray'ı sahasında yenerek gerçek şampiyonun kim olduğunu kanıtladık. Orada elde ettiğimiz galibiyetle herkese önemli bir mesaj verdik. Bu sezon gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da önemli işler yaptık. Belki sezon sonunda kupa kazanamayacağız ama bu ekibin neler yaptığı ortada. Hepinize teşekkür ediyorum.

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