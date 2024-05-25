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İntihar mi cinayet mi!

Zinnetnur Ayar, eşinden ayrılan sevgilisi Ergün G.’nin ailesi tarafından darp edildi. 1 saat sonra da G.’nin evinin önünde hayatını kaybetti. Başından vurulmuş halde bulunan kadının sevgilisi, “İntihar etti” dedi. Ancak Ayar’ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
İntihar mi cinayet mi!

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Gizem dolu olay, İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Geçtiğimiz ay eşinden boşanan ve 3.5 yaşında kız çocuğu olan Zinnetnur Ayar (27), 2 çocuk babası olan Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan G.'nin ailesi, Ayar'ı sorumlu tuttu. Olay günü Zinnetnur Ayar, konuşmak için sevgilisi Ergün G.'nin evinin önüne gitti.

Ancak aşağıya G.'nin ailesindeki kadınlar inerek, Ayar'ı darbetti. Ayar oradan uzaklaşarak evine doğru yürümeye başladı. Bu kez de kadının peşinden sevgilisi Ergün G. gitti. Ardından kendi evine gelen genç kadın, tabanca alarak tekrardan sevgilisinin evinin önüne geldi. Daha sonra da silah sesleri duyuldu. Genç kadının kanlar içerisinde evin merdivenlerinde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

SIRRI BALİSTİK İNCELEME ÇÖZECEK
Ekipler, başından tek kurşunla vurulmuş olan ağır yaralı Ayar'ı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde ertesi gün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ergün G, Ayar'ın intihar ettiğini söyledi. Serbest bırakıldı. Kadının ailesi ise genç kadının cinayete kurban gittiğini söyledi. Tabancanın balistik incelemesi sonrası olayın netlik kazanacağı öğrenildi.

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