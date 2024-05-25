Galatasaray’da Süper Lig şampiyonluğu için geri sayım

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, beraberlik ya da galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Yönetimin, olası şampiyonluk için sessiz bir hazırlığa başladığı ortaya çıktı.

KUTLAMA HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Takımın, şampiyonluk maçında konsantrasyonunu bozmak istemeyen, hafta içinde seçim çalışmaları ve tüm toplantıları iptal eden yönetim, bir yandan da mutlu sona ulaşılması halinde yapılacak kutlamaları organize etme telaşında. Aslan, ipi göğüslerse takımın maçın ardından hemen İstanbul'a dönmesi ve oradan da Florya'ya gitmesi planlanıyor. Taraftarların akın edeceği Florya'da büyük bir kalabalık, Galatasaraylı futbolcuları ve teknik heyeti heyecanla bekliyor olacak.

DEV ORGANİZASYON PLANI

Ayrıca Galatasaray yönetimi, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşatabilmek için Florya'daki kutlamalarla sınırlı kalmayacak. Pazartesi günü de tüm kupaların sergileneceği bir organizasyon planlanıyor. Taraftarlara kutlamalarla ilgili bir jest yapmayı de düşünen Galatasaraylı kurmayların, Fenerbahçe derbisine gelen taraftarları ücretsiz olarak kutlamalara alacağı öğrenildi. Kazanılması halinde G.Saray'ın kupa coşkusuna, ünlü sanatçıların performansları, gösteriler ve şovların da eşlik edeceği öğrenildi.

YÜZLER GÜLÜYOR

Galatasaray forması giyen futbolcuların ve teknik heyetin, deplasmandaki şampiyonluk sınavı öncesinde moralli ve neşeli olması dikkatlerden kaçmıyor.



DERSİMİZ PAS VE TAKTİK

Konyaspor ile oynayacağı maça odaklanan Galatasaray, hazırlıklarına dün Florya'da gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Isınma ve 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapılan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu. Cimbom, maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.