PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal İstanbul maçı sonrası istifaya hazırlanıyor

Tecrübeli teknik adamın yarın istifasını sunacağı ve iki başkan adayı Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın önünü açacağı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal İstanbul maçı sonrası istifaya hazırlanıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçından sonra radikal bir karar alacağı konuşuluyor. Tecrübeli teknik adam, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile 96 puan toplamış ve kulüp rekoru kırmıştı. İsmail Kartal, rekorlara rağmen belirli bir kesim tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Son haftaya Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Kartal'ın İstanbulspor maçından sonra şampiyonluk gelmediği taktirde görevi bırakacağı iddia edildi.

İsmail hocanın eleştirilere bir tepki olarak böyle bir karar alacağı öne sürüldü.Tecrübeli teknik adamın ayrıca iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın önünü açmak için de böyle bir karar alacağı konuşuluyor. Bilindiği gibi Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bu süreçte yabancı teknik adamlarla görüşmeler yapıyor. Yıldırım, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı. Hatta göreve gelmeleri durumunda dünyaca teknik adama teklif götüreceği konuşuluyor. Mevcut başkan Ali Koç ise Milan'dan ayrılan İtalyan teknik adam Stefano Pioli ve başka hocalarla da görüşmelerini sürdürüyor.

57 MAÇ 43 GALİBİYET
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon 57 maçta 43 galibiyet elde etti. Tecrübeli teknik adam, 2.39 puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 37 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!
Annelere izin müjdesi: Çalışanlara destekler artacak! Hükümetten anne adayları için cazip teşvikler I Neler gündemde?
Uzmanlar uyardı: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kopya sitelerle 1 milyar liralık vurgun
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD’ın ’İsrail’ kararı sonrası BMGK’ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!
Doğal gaz üretiminde yeni rekor: Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: Milli muharip uçağı KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı!
Seçil Erzan hakim karşısında! Denizbank yöneticileri ilk kez tanık: Fatih Terim ’Seçil Erzan kızım gibidir’ demiş | Dikkat çeken Nazlı Can detayı
Montella’dan sürpriz: A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı | Kamp programı belli oldu
Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi
SON DAKİKA