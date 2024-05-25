Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal İstanbul maçı sonrası istifaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçından sonra radikal bir karar alacağı konuşuluyor. Tecrübeli teknik adam, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile 96 puan toplamış ve kulüp rekoru kırmıştı. İsmail Kartal, rekorlara rağmen belirli bir kesim tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Son haftaya Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Kartal'ın İstanbulspor maçından sonra şampiyonluk gelmediği taktirde görevi bırakacağı iddia edildi.

İsmail hocanın eleştirilere bir tepki olarak böyle bir karar alacağı öne sürüldü.Tecrübeli teknik adamın ayrıca iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın önünü açmak için de böyle bir karar alacağı konuşuluyor. Bilindiği gibi Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bu süreçte yabancı teknik adamlarla görüşmeler yapıyor. Yıldırım, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı. Hatta göreve gelmeleri durumunda dünyaca teknik adama teklif götüreceği konuşuluyor. Mevcut başkan Ali Koç ise Milan'dan ayrılan İtalyan teknik adam Stefano Pioli ve başka hocalarla da görüşmelerini sürdürüyor.



57 MAÇ 43 GALİBİYET

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon 57 maçta 43 galibiyet elde etti. Tecrübeli teknik adam, 2.39 puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 37 maçta sadece 1 yenilgi aldı.