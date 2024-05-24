Yaz tahtaya

Yeterli ve dengeli beslenmek, sağlığın temelini oluşturuyor. İnsanın yaşamı boyunca 50'ye yakın besin öğesine gereksinim duyduğunu söyleyen Diyetisyen Melike Aslıhan Kara, "Su içmeyi ihmal etmeyin, günde ortalama 2-2.5 litre su içme hedefinize mutlaka ulaşın. Hareketinizi artırın ve haftalık minimum 150 dakika egzersiz süresini hedefleyin. Bilimsel olmayan diyetlerden uzak durun. Tükettiğiniz meyvelerin porsiyon miktarına dikkat edin. Probiyotiklerin gücünden faydalanın" diyor.

HAVUÇ, ENGİNAR, TURP...

Bahar aylarında tüketebileceğimiz sağlıklı sebze ve meyve önerilerinde bulunan Kara, "Hücrelerin yenilenmesi, dokuların onarımı, hastalıklara karşı direnç sağlaması gibi sayısız faydası ile sebze ve meyveler her daim beslenmemizde öncelik kazanıyor. İlkbaharda tüketebileceğimiz bazı önemli sebze ve meyveler havuç, enginar, turp, bezelye, kuşkonmaz, maydanoz, marul, roka, taze yeşillikler, bakla, taze soğan, taze sarımsak, kiraz, çilek, erik, elma, yenidünya ve çağladır" ifadesini kullanıyor.