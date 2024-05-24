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Müdürler ses verdi

A.B.K.'yı yakalayan müdürlerin, gizli tanık firari S.S.'nin sosyal medyaya yansıyan açıklamalarıyla ilgili verdiği ifadeler ortaya çıktı. Polis şefi D., “S.yi Türkiye’ye dönmesi için bazı ifadeler kullandım” açıklaması yaptı.

Halit Turan Halit Turan takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Müdürler ses verdi

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A.B.K. çetesinin iki numaralı ismi gizli tanık S.S.'nin firar etmesi ve açıklamaları, tartışma yarattı. Bununla ilgili, K.'ye operasyon yapan polis müdürleri M.Ç. ile Ş.D. tutuklandı. İtirafçı olan K.G.Ö. serbest bırakıldı. Bu üç müdürün İçişleri Bakanlığı Müfettişleri'ne verdikleri ifadelere TAKVİM ulaştı.

40 GÜNLÜK ARAŞTIRMA
Toplam 84 sayfalık ifadelerin incelenip, 40 gün içinde karar verileceği hatırlatıldı. D., ifadesinde suç örgütünden şikayetçi olan N.Ö. K.'nin kendisine S.'nin teslim olmak istediğini anlattığını belirterek, "S. KKTC'den getirilip gizli tanık yapıldı. 2024 Şubat'ında K. yine S.'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Görüşmedeki sözleri, S.'yi Türkiye'ye dönmeye ikna etmek için söyledim" ifadesini kullandı. Ancak Ç'nin ve Ö'nün "Bu görüşmelerden haberimiz yoktu" dediği ortaya çıktı.

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