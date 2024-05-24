Kaza tutanağı e-Devlet’te

Sürücülere, kaza sırasında zaman kazandıran, kağıt ve kalem gerektirmeyen mobil kaza tutanağı, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de oluşturulabilecek. e-Devlet mobil uygulaması üzerinden doğrudan erişilebilen hizmeti, 2 kişinin karıştığı kazalarda gerekli şartları sağlayan vatandaşlar kullanabilecek.

Hizmetin kullanılması için akıllı telefonlarda konum bilgisinin açık olması ve kullanıcıların çift faktörlü kimlik doğrulamasının aktif olması gerekecek. Oluşturulan mobil kaza tutanakları doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına yansıyarak sigorta süreci başlayacak.

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