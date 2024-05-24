Barış değil ölüm yemeği

İstanbul Üsküdar'da iki ailenin çocukları arasında önceki gün bir kavga meydana geldi. Çocukların aileleri arasında da tartışma yaşandı. Dün iki aile üyeleri, barışmaya karar verdi. Dün akşam Üsküdar'da bir kafede barış yemeğinde buluşan yaklaşık 40 kişilik iki grubun arasında önce tartışma yaşandı. Ardından tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada aynı gruptan olan Tamer Kazan, Okan Güner ile karşı gruptan olan Veli Hakan Karataş hayatını kaybetti. 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ve Canpaşa Y. gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

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