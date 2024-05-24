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Barış değil ölüm yemeği

Üsküdar’da 2 grup, çocuk kavgasını sona erdirmek için kafede bir araya geldi. Ancak barış yemeğinde silahlar ateşlendi. 3 kişi can verdi. Yaralanan 2’si ağır 5 kişi ise hastanelere sevk edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Barış değil ölüm yemeği

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İstanbul Üsküdar'da iki ailenin çocukları arasında önceki gün bir kavga meydana geldi. Çocukların aileleri arasında da tartışma yaşandı. Dün iki aile üyeleri, barışmaya karar verdi. Dün akşam Üsküdar'da bir kafede barış yemeğinde buluşan yaklaşık 40 kişilik iki grubun arasında önce tartışma yaşandı. Ardından tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada aynı gruptan olan Tamer Kazan, Okan Güner ile karşı gruptan olan Veli Hakan Karataş hayatını kaybetti. 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ve Canpaşa Y. gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

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