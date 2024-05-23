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Tarihi zafere tarihi prim

F.Bahçe yönetimi, derbi sonrası takıma1 .5 milyon Euro dağıttı. Yönetim, kupanın alınması halinde oyunculara şampiyonluk primi sözü de verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Tarihi zafere tarihi prim

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Fenerbahçe camiası, Galatasaray karşısında elde edilen derbi galibiyetinin ardından adeta bir bayram havası yaşadı. Sarı- Lacivertli yönetimin de tarihi zaferin ardından harekete geçtiği ve kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.

YÖNETİM MEMNUN KALDI
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, eksik kalmalarına rağmen ortaya koyulan mücadeleci ruh ve zaferden ötürü memnun kaldı. Hem teknik heyet hem de futbolcuları kutlayan Sarı-Lacivertli kurmaylar, dev maçı kazanan ekibe de bir de müjdeli haber verdi. Yönetim, takıma 1.5 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) prim dağıtılacağını açıkladı. Futbolcuların da kısa süre önce dağıtılan bu tarihi prim sebebiyle yönetime teşekkür ettiği öğrenildi.

SIRA ŞAMPİYONLUKTA
Bilindiği üzere Fenerbahçe, ligin son haftasında oynayacağı maçta İstanbulspor'u yener ve Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse, Sarı-Lacivertliler 2013- 14 sezonundan sonra ilk kez lig şampiyonu olacak. Futbolculardan, son topa kadar şampiyonluğu kovalamalarını isteyen Fenerbahçe yönetiminin, ipin göğüslenilmesi halinde bir de şampiyonluk primi vermeyi düşündüğü öğrenildi. Bunun gerçekleşmesi halinde gereken açıklamanın yapılacağının futbolculara bildirildiği de gelen haberler arasında.

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