Reisi’ye veda

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğerleri Mehrabad Havaalanı'nda karşılandı. Ardından İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, cenaze namazı kıldırdı.

Namaz devlet liderlerinin katıldığı tören, Azadi Meydanı'nda saat 16.00'da yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Reisi'nin cenaze töreninde, birçok devlet yetkilisinin yer aldığı gözlerden kaçmadı. Reisi için bugün de Meşhed'de tören düzenlendikten sonra defnedileceği açıklandı.



KARA BULUT GELDİ

Reisi'nin danışmanı Hüseyin İsmaili olayla ilgili detayları çıkladı. "Önümüze kara bulutlar çıktı, Reisi'yi taşıyan helikopterin pilotu Mustafavi, diğer iki helikopterlere, bulutların üzerine çıkıp devam etmeleri komutunu verdi. Ama Reisi'nin helikopteri bir anda kayboldu. Cuma İmamı ile iletişime geçtik. Ağaçlar arasında olduğunu söyledi. 3-4 saat sonra telefonu açtı ama konuşamadı" dedi.