Bu kupayı istiyoruz

Türkiye Kupası finali öncesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un teknik direktör ve kaptanları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olur inşallah. Beşiktaş her zaman şampiyonlukları kovalar ama bu sene biraz geride kaldık. Kupayı kazanıp taraftarlarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu. Topraktepe, "Oyunculuk farklı ama hocalık boyutu, parçası olduğunuz camianın teknik direktörü olmak anlatılmaz. Hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. İnşallah kazandığımızda çok farklı duygu olacağına inanıyorum" dedi.

KAYBEDEN ALKIŞLASIN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise şu açıklamaları yaptı: "Final oynamak harika bir şey. 159 takım arasından 2 takım finalde şu anda. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez kazanmış bu kupayı, eşitlemek istiyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı gibi Trabzonspor ile bütün kupaları alan teknik direktör olarak anılmak istiyorum. Karşımızda bu ülkenin en değerli takımlarından Beşiktaş var. Üslubumuzun çok karışık olduğu bu dönemde kaybedenin kazananı alkışladığı bir akşam olmasını diliyorum.



KAZANIRSAK 9. KUPAM OLACAK

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal dünkü basın toplantısında, "Kazanırsam Beşiktaş'taki 9. kupam olacak. Türkiye'de 100 maç iyi oynasanız bir sonraki maçta sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben bunlara bakmıyorum, işime bakıyorum" açıklamalarını yaptı.



TARAFTARIMIZI SEVİNDİRECEĞİZ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, "Nisan ayından beri ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz, ülkemizin büyük bir camiası. Trabzonspor olarak kupayı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.